Mustafa Ceceli, İrem Derici ve Cem Belevi aşkını açık açık itiraf etti! Nasıl patlattım sizi ama...​​​​​​​

Son olarak Cihangir Emily’s adlı mekanda görüntülenen İrem Derici ile Cem Belevi hakkında çok sayıda aşk dedikodusu yapılmıştı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül törenin de ise Mustafa Ceceli basın mensupları tarafından sorulan sorular üzerine ikili hakkında bomba açıklamalar yaptı.

"İREM DERİCİ VE CEM BELEVİ AŞKI DEDİKODU DEĞİL"

Magazin muhabirlerinin "İrem hanım ve Cem bey'in aralarında bayadır aşk dedikoduları çıkıyor, ikiliyi yakıştırıyor musunuz?" sorusunu "Bence dedikodu değil. Yakışıyorlar birbirlerine" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine muhabirler de "İlk itirafı sizden aldık" diyerek iddianın doğruluğunu teyit etti. Ceceli bu itirafın ardından “Nasıl patlattım sizi ama” diyerek ikiliye tatlı bir gönderme de bulundu.

Çıkan haberlerin dedikodu olmadığını belirten Mustafa Ceceli, aynı zamanda İrem ve Cem’in düet yapma hazırlığında olduklarını da aktardı.

"KOLUMDA DÖVMESİNİ DE GÖREBİLİRSİNİZ BİR GÜN"

Öte yandan daha önce basın mensuplarıyla bir araya gelen ve soruları yanıtlayan İrem Derici, boynundaki "C" harfli kolye için, "Çocuklar ben bunun 'Cemiyet’in ‘C’si olduğunu açıkladım. Ben bir projeye giriyorsam bunu içselleştiririm. Kolye olarak da takabilirim. Yarın, öbür gün kolumda 'Cemiyet'li dövme de görebilirsiniz. Projeye çok isteyerek girdim. Bütün soruların cevapları 'Cemiyet Gazinosu'nda..." şeklinde konuşmuştu.

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