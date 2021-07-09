Mustafa Ceceli'den alışılmışın dışında bir şarkı geldi! Leyla ile Mecnun ortalığı yıktı geçti!

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve Mustafa Ceceli’nin ortak çalışması Leyla Mecnun’a YouTube’dan yaş sınırlaması getirildi. DMC & Mahzen Media ortak etiketi taşıyan şarkının YouTube'da yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük ses getirdi. Başta Ceceli'nin hayranları olmak üzere birçok kullanıcı tarafından sevilerek dinlendi.

Pop müziğin güçlü seslerinden Mustafa Ceceli; Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile yaptığı Leyla ile Mecnun şarkısıyla en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Şarkıya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Bu müzik efsane olmuş - bu yazın trend şarkılar listesinin en başında olur kesin ."

"Dilime dolandı ya. Böyle bir şarkıya ihtiyacım varmış."

"Şarkı çok akılda kalıcı. Dinledikçe dinleyesin geliyor."

"Bu üçlü den de böyle bir performans beklenirdi zaten şarkı çok güzel olmuş eline sağlık"

"Mustafa Ceceli şarkıya farklı bir hava katmış adamın sesi gerçekten muhteşem

Bu düet patlar net."

"Mustafa Ceceli yeni çıkan şarkıcıları ileri götürüyor çok iyi şarkıcı"

"Tebrikler, gerçekten helal olsun, kulağımız bu mevsim normal şarkı duydu."

"Mustafa Ceceli varsa bu parça patlar buraya yazıyorum yeni arkadaşlarla beraber birbirlerini tamamlayıp muhteşem bir parça ve klip çıkmış emeklerine ellerine yüreklerine sağlık..."

İşte beğenilen şarkı Leyle ile Mecnun'un sözleri:

Unuttum bu gece yalanlarını

Umutsuz senle anılarımız

Düşündüm sensiz yarınlarımı

Bulamadım bi’ çare ben bu hale

Gözümle gördüm hayat benim, benim

O bakışlar yaşam sebebim

Yukarı, bu kulunu hep denedi

Bu masa bu gece ölüm sebebim

Kaderin cilvesi yer bitirir beni

Leyla Mecnun’u dize getirir

Şimdiki aşklar şişe çevirirken

Masada dostlar kışı geçirir

Gözümle gördüm hayat benim, benim

O bakışlar yaşam sebebim

Yukarı, bu kulunu hep denedi

Bu masa bu gece ölüm sebebim

Kaderin cilvesi yer bitirir beni

Leyla Mecnun’u dize getirir

Şimdiki aşklar şişe çevirirken

Masada dostlar kışı geçirir