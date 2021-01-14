Mustafa Cengiz: 3-5 gündür kaos yaratma ve haksız suçlamalar var!

Günlerdir süre gelen Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim arasında yaşanan gerginliklerin ardından Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde;

"3-5 gündür büyük bir kaos yaratma, özellikle sosyal medyada üzüldüğüm, bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez"

"Biz göreve başladığımızda, kulüpte genel durum şuydu: Bütün tersanelerine girilmiş diyeceğim ama o çok abartılı olur. 157 milyon euro'ya yakın borcumuz vardı. Transfer yasağı vardı. 3 gün içinde 32 milyon TL ödedik. Şükürler olsun hallettik"

"Millet hafife alıyor. Bize 4 ay süre verdiler, 67 sayfa rapor hazırladık. İlk defa bir kulüple ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da da yer yerinden oynadı"

"Galatasaray'a kayyum atanıyordu. Bundan kurtardık..."

"Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakibimiz. Futbolcularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız puanlar da kaybettik"

"Galatasaray şu anda ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli ve onurlu futbolcularımız var"

"Biz 100 milyon Euro kâr etmediğimiz için suçluyuz ama benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim"

"Ya transfer, ya istifa! Böyle bir şey olur mu?"

"İrfan için benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi"

"9.8 milyon TL limitim var şu anda. 'Bunu artırın' dedim TFF'ye, çünkü kur yenilemesi yaptılar"

"Yokluklar, bazen fırsatlara çevrilir. İnsan yaşamında da böyledir. Hocamız şapkadan tavşan çıkardı. Biz de yönetim olarak bazen fil çıkarıyoruz, inşallah yine çıkaracağız."

"İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum."

"Oğulcan Çağlayan transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında Galatasaray'a herhangi bir ceza vermedi."

Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Eleştiriyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı."

"Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi istemiyor."

"Fatih Terim'in mukavelesi mayıs ayında bitmiyor. Fatih Hoca'nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi, hocamla beraber yaptık."