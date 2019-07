Mustafa Cengiz: 7/24 çalışıyoruz

"Fernando'ya talep var"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonluk kutlaması öncesi basın mensuplarına gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Kutlayacak çok şeyleri olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi: "Ne güzel ki bizim kutlayacak bir şeylerimiz var. Bunun için çok mutluyuz ve inşallah bu kutlamalar her yıl devam eder. Biz burada bir kutlamadan öte yönetim kurulu toplantısı yaptık. Kalamış tesislerimizde yönetim kurulunu ilk kez topladık. Aynı şekilde Florya'da da bu toplantıyı yapacağız, böylelikle ziyaret de etmiş olacağız. Kutlamalara vesile olmuş olacağız, ne güzel ne mutlu ki kutlama yapabiliyoruz."

"7/24 ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Cengiz, "Bir futbolcu adı atılıyor ortaya. Bizim aktifimizde olan bütün futbolcular, profesyoneller ve sporcularımız dünyanın en değerlisidir. Taraftar çok haklı, fakat şartlar, özellikle futbolcunun istemesi ve kulübünün rıza göstermesi çok önemli. Bonservisi elinde olmayan her futbolcu için bunlar geçerli. Banega'da kulübünün de görüşü çok önemli. Buna taraftarımız emin olsun, biz yönetim olarak; teknik kadro ve scout ekibiyle birlikte alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Onlar bu işin mutfağında yemeği hazırlıyorlar, biz de olanaklarımız ölçüsünde maddi destek ve olur veriyoruz. Bu süreç devam ediyor, ağustosun sonuna kadar da devam edecek" dedi.

"FERNANDO'YA TALEP VAR"

Fernando'ya teklif olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Fernando'ya resmi talep var, onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Diagne için ben çok üzülüyorum. Sizin vasıtanızla da taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Biz bir his takımıyız, duygularımız çok önemli. Diagne kutlamalara katılmadı; biz de üzüldük, katılmasını isterdik ama ailevi problemleri vardı, gitmek durumundaydı. Hocamızın izniyle gitti, izinsiz bir gidiş söz konusu değil. Taraftarımız sosyal medyada bir tepki verdi. Buradan taraftarımıza istirham ediyoruz, bizim aktifimizde ve kadromuzda bulunan futbolcularımıza azami saygıyı göstermelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR FUTBOLCUYU ALMIYORSAK BİLİN Kİ VEREMEDİĞİMİZDEN DEĞİL, VERMEDİĞİMİZDENDİR"

Galatasaray'ın kamuya açık şirketler arasında en iyi durumda olan kulüp olduğunu dile getiren Cengiz, şöyle konuştu: "Galatasaray dünya devidir. Galatasaray'a gelen her oyuncu dünya devine yakışacak şekilde davranmalıdır. Hiçbir futbolcu transferinde bizim verememek gibi bir durumumuz yok. Galatasaray halka açık spor kulüpleri içerisinde maddi durumu en iyi olan kulüp. Bunu bir övünç olarak söylemiyorum, bir realite olarak söylüyorum. Biz bir futbolcuyu almıyorsak bilin ki veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Bizim için bir futbolcunun karakteri çok önemli, yanılabiliriz de. İnsan her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Ben yalnızca gurur ve onur kelimelerinin rastgele kullanılmasına çok karşıyım. Galatasaray istese hepsini alır ama biz taraftarımızın bize emanet ettiği kuruşun hesabını ve durumunu görmek zorundayız. Bunu FFP süreci değil bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bu anlayışla ilk defa kara geçtik, inşallah mali yıl sonunda da bunu görecek insanlar. Buna rağmen biz dikkatli adım atmak durumundayız. Gelecek kuşakları düşünmemiz gerekiyor. Şuna emin olun ki Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır."

"GALATASARAY İLK DEFA KAR ETTİ"

İbra süreciyle alakalı olarak yorum yapan başkan Cengiz, "Sürecin kesintiye uğramaması için biz o anda ayrılabilirdik, o anda seçim yapardık fakat şampiyonluğa yürüyorduk, yüz milyonlarca lira ödememiz vardı. Şu anda da var. Bunların sonuçlanmasının peşindeydik. Taraftarın bize desteği, camiamızın bize verdiği 2 bin 500 oyun emaneti bizim üzerimizde. Biz buna uygun davranmak zorundayız. Sanıyorum ki takımımızı şampiyonluğa taşımakta katkımız oldu, kar etmekte katkımız oldu. Bizim yönetimimizde son iki yılda şampiyon olan, bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nı alan kim? İnşallah Süper Kupa'yı da alacağız. Galatasaray ilk defa kar etti, CAS ve UEFA süreci var. Tüm bunlara bakıldığında bizi bir yana bırakın hakkaniyet ve adalet açısından bakan gözün ne yapması gerektiğini biliyorum. Biz mahkemelerle değil, yönetim olarak burada ısrarlı bir şey peşinde değiliz. Sadece Galatasaray için alınmış bir önlem. Bazı arkadaşlar müdahil oldular bu tedbirin kalkması için, bunu da Galatasaray'ın adını kullanarak yapıyorlar. Alemi sersem, milleti kör zannediyor bazı kardeşlerimiz. Bunu yapmasınlar. Bizim Galatasaraylı duruşumuz zaten istenmediğimizi ve başarısız olduğumuzu gördüğümüz anda buna müsaade etmez" diye konuştu.

Cengiz son olarak, "Dante'yi bilirsiniz, İlahi Komedya'yı yazdı. Dante herhalde yaşasaydı bunu bir daha yazardı. Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor. Ben hocamı bu sözlerle bir kez daha selamlamak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

