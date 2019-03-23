Mustafa Cengiz: Bu öfke ne?

Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul üyelerine seslendi. "Galatasaray için katlandığınız bu gerilime hayret ediyorum" diyen başkan Cengiz, "Başkan olunca başka bakıyor insan. Bu öfke ne? Bizi televizyonlar çekiyor arkadaşlar. Şu anda birlik beraberlik zamanı. Bizi bırakın, öfkelenebilirsiniz bize. Beni istemeyebilirsiniz. Ben yemin ediyorum rahatsız değilim. Temsil kabiliyeti yok dendi benim için. Değerli arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum. Siz neysesiz ben de oyum. Ve samimi söylüyorum, biz sizi kötü teslim etseydik bugün burada olabilir miydik? Ben kem gözü, küfrü, hakareti, aşağılamayı teslim edemem. Ben sizin düzgün, adil, mert, korkusuz kanadınızım. Biz tapulu değiliz. Ben deyince tehdit etti diyorlar. Ben tehdit etsem açık net ederim. Böyle bir şey asla yok. Değerli arkadaşlar ben geri adım atmıyorum. Kasetlerim yayınlandı başkan olmadan önceki. Bütün sözlerimin arkasındayım, hepsinin bir geçişi var, tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmekse amaç bir şey demiyorum. Ben böyle olmadığına inanıyorum" dedi.

"KİMSENİN KOLTUĞUNU KAPMADIK"

Hataları da olduğuna dikkat çeken başkan Cengiz, "Disipline gelen sanal medyadan bize ulaşan hakaretlerden daha ağır burada yapılanlar. Ben yerimden kalkıp bir şey demedim. Biz bunları hak ediyor muyuz, etmiyoruz. Çalışmamız bile küçük görüldü. Biz bu işe gönüllü olduk, kapı açıktı içeri girip kimsenin koltuğunu kapmadık. Tehditi yiyen biziz. Ben buna rağmen bir şey demedim, demiyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYANIN TEPESİ"

Cengiz, UEFA ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Fatih Terim'i biz 16 Ekim'de bildirdik. KAP'a bakmıyor musunuz? Bana neden böyle saldırıyorsunuz? Bize şeffaftınız diyorlar. Emre'yi bildirmedik, onu Abdurrahim açıkladı. 4 günde 4 transfer yaptık biz. Her saat UEFA ile temas halindeydik. Biz sizi temsil ediyoruz. Galatasaray'da hedefimiz dünyanın tepesi" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği ile olan ilişki hakkında da konuşan Cengiz şunları söyledi: "Beyaz bayrak çekene hiçbir şey yapamazsınız. Ali Dürüst'ün hizmeti çok olmuştur. Ayrılmasını bizden bildiler. O metni hiçbiri üstüne alınmıyor. Biz biliyoruz nasıl yazıldığını. Onu da yanlış anladılar. Ben konuşmalarımı açık yaparım. Göksel Gümüşdağ imzalamayacağım dedi, sözün yeter dedi. Ali Dürüst'ün tekrar dönüşünün ardından 3 hakem askıya alındı diyorlar. Yok öyle bir şey. Sadece beyan ettiler. Bir hakemin maçına 26 maç verilmediğine de biliyoruz."

SEMİH ÖZSOY'A ELEŞTİRİ

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Fatih Terim'e dair yaptığı açıklamalar hakkında ise Mustafa Cengiz, "Kimse benim teknik direktörüme sokak serserisi diyemez, onu diyen en büyük serseridir" dedi.

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DHA