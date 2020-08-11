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  3. Mustafa Cengiz: "Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir"

Mustafa Cengiz: "Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, forma göğüs sponsoru Sixt ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın açıklamalarında bulundu.

Mustafa Cengiz: "Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, araç kiralama firması Sixt ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının ardından basın açıklamalarında bulundu. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından Galatasaray'ın ve Türk futbolunun gündemi hakkında konuşan Cengiz, "Galatasaray, Türk futbolunun öncüsüdür, kıblesidir" açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Mustafa Cengiz:

MERT HAKAN YANDAŞ'A GÖNDERME

Transferde büyük tartışmalara neden olan Mert Hakan Yandaş hakkında konuşan Başkan Cengiz, "Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz. Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın. Suç işlemişseniz ceza alırsınız. Biz yapsaydın ceza alırdık buna eminim." açıklamalarında bulundu.

"FUTBOLCULAR ÖNCE GALATASARAY'A GELİR"

Mert Hakan Yandaş ile ilgili göndermelerine devam eden Cengiz, "Bir rakibimiz 'Biz bir futbolcuyu istersek alırız' diyor. Size samimiyetle söylüyorum bunu. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulüplere giderler. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir." dedi.

FALCAO İLE DEVAM EDİLECEK

Sezon sonuyla birlikte Galatasaray'dan ayrılması beklenen Falcao için son noktayı Mustafa Cengiz koydu. Cengiz, "Lemina sağ olsun bize hizmet verdi. Teknik ekibimizin planları içinde yok bildiğim kadarıyla. Seri için düşünüyoruz. Falcao da devam edecek öyle görünüyor. İndirim yaptı maaşında. Seri ve Lemina, indirim konusunda Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk adım atan oyuncularımız oldular." diye konuştu.

DÖRT FUTBOLCU BİZİ ÇOK YORUYOR

Maaş indirimleri hakkında dört futbolcunun anlaşma sağlamadığını belirten Cengiz, "Dört futbolcu bizi çok yoruyor. Diğer bütün 30'a aşkın futbolcular sağ olsunlar feragatname imzaladı. Size bunu soran yoktur. Dördü imzalamadı, canları sağ olsun. Hukuk içerisinde onlarla görüşeceğiz. Arda'nın davranışı da bu anlamda çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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