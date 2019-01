Mustafa Cengiz: "Herkes ölümüne çalışıyor"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün düzenlenen sarı kırmızılı kulübün olağanüstü divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemini değerlendiren Cengiz, üst üste terslikler olabileceğinin altını çizerken, "İnsan, tavlada olduğu gibi hep yek atabiliyor. Buna ister "Beceriksizlik', ister "Basiretsizlik" deyin fakat bütün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve profesyoneller, ölümüne çalışıyor. Bundan emin olun" dedi.

"TEKNİK HEYET İLE MÜTHİŞ BİR UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Teknik heyet ile her gün, her saat birlikte olduklarını dile getiren Cengiz, "Teknik heyet ile müthiş bir uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir dedikoduya inanmayın. Her gün, her saat beraberiz. Hiç kimse bizi bölmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Taraftarımız da iyi niyetli. Bizi eleştirenlere de saygı duyuyorum. Dediklerini dinliyoruz. İnşallah Galatasaray, dünyanın tepesine olan şanlı yürüyüşüne devam edecektir" ifadelerini kullandı.

