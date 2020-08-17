Mustafa Cengiz: "Lemina gündemde"

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma önümüzdeki iki yılı içeriyor. Galatasaray, bu anlaşmadan iki yılda toplam 18 milyon TL gelir elde edecek. Anlaşmanın ardından konuşan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli hakkında çıkan, 4 aydır para almıyor haberlerine ilişkin yorum yapan Cengiz, "Feghouli haberini ben de okudum. Nisan'dan beri para ödememe gibi bir durum yok. Öyle olsa zaten otomatik fesih durumu ortaya çıkar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı oyuncularım hakkında konuşmam. Sadece '4 oyuncu bizi yordu' dedim. Galatasaray oyuncuları oldukları sürece benden yorum beklemeyin. Galatasaray'da oldukları sürece değerli sahibidirler, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"MENSAH İÇİN HİÇ KONUŞMADIM"

Galatasaray'ın son dönemde transfer gündemini oldukça meşgul eden Bernard Mensah için "Oyuncunun transferi hakkında hiç konuşmadım" diyen Cengiz, "Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok. Abdurrahim Albayrak aradı, Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde yarışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah'a başarılar" şeklinde konuştu.

"BİZİM SOKAĞA ATACAK KURUŞUMUZ YOK!"

Mensah açıklamalarına devam eden Başkan Cengiz, "Arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.' Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!" diye konuştu.

"LEMİNA GÜNDEMDE"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak tamamlayan Lemina için, teknik ekipte önümüzdeki sezonda da takımda görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaraylı yöneticiler transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Lemina haberlerini doğrulayan Cengiz, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde. Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız. Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez" dedi.