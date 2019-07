Mustafa Cengiz, Milli yıldızı açıkladı

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz açıklama yaptı. Cengiz açıklaması şöyle:

"Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır. Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Profesyonellerimiz için de geçerli bu. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelerini diliyoruz. Biz bir futbolcu alamıyorsak veremediğimizden değil, vermediğimizden almıyoruzdur. Galatasaray istediği her oyuncuyu alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır."

'Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz'