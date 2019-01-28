Mustafa Cengiz: "Üzerimize nefret, kin, acımasız saldırılar var, şaşırıyoruz”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, üzerilerine sosyal medya üzerinden saldırılar olduğunu söyledi. Cengiz ayrıca paraya ihtiyaçları olduğunun da altını çizdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulunda sorulan sorulara cevap verdi. Galatasaraylı olmanın 5 şartı olduğunu söyleyen Cengiz, "1 aidiyet, 2 sahiplenme, 3 sadakat, 4 vefa ve 5 hizmet edenlere teşekkür. Bu ana unsur olmadan Galatasaraylı olunamaz. Sahiplendiğiniz için teşekkür ediyorum. Bize genel kurulun verdiği yetkiler var. Mahrumiyet içinde olması gereken mali durumlar vardı. Hızlı hareket etmelisiniz. Bu ay sonuna kadar ödemem gerek 6-7 milyon Euro ödemem var. Yapmam gerek transferler var. Ben ölmüşüm, su alsa, bu suyun bedelini de 10 sene sonra öde diyorsa ben dur bekle genel kurul toplayım, 3-4 hafta dersem, git yoluna derler bana. Aciliyet olması durumunda biz zaten açık olarak yapıyoruz. Bizim bu yapılandırmaya girip, girmeyeceğimiz de meçhul. Bizim bu yapılandırmanın hangi bölümüne gireceğimiz de meçhul. Bizler Abdurrahim bey ile birlikte ciddi teminatlar verdik, şahsı olarak. Genel kurulun üyelerine asla demem. Hiçbir şey belli değil. Size yardım etmek isteyen devletin de iştahını kapatma tehlikeniz var. Başkanın ifade ettiği her banka bakacak. 3. bankanın adınız zikretmiyor. Bunun için durdu. Bize olan desteğini bu kararın neticelenmesini bekledi. Bunun için genel kurulu mu toplayalım. Ben yeni teminatlar vereceksem, ben zaten ölmüşüm hiçbir gelirimi alamıyorum. Hepsi rehin altında. Bütün yönetici arkadaşlarım biliyor. Ben bunda rahatlama görmezsem niye ötelendirmeye girmeyim ki, girmem. Siz bunun için beni seçmediniz" diye konuştu.

"UEFA önemli direktörünü Türkiye'ye atadı"

Mali açıdan gidişatın iyi olduğunu hatırlatan Mustafa Cengiz, "UEFA bunu görüyor. UEFA, Avrupa kupalarına katılma durumundaki 4 büyük kulüple görüştü. UEFA, bu desteği olumlu karşıladı. UEFA bu nedenler önemli direktörünü Türkiye'ye atadı. Futbolunun gelişmesi için büyük katkı gördü" şeklinde konuştu.

"Paraya ihtiyacımız var"

Kendilerinin paraya ihtiyacı olduğunu belirten Cengiz, "Saniyemiz yok. Sabah, gece, gündüz bütün rüyalarımız para oluyor. Abdurrahim bey serumla geldi. Buradan sonra banka görüşmesi Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Cebinde parası olamayan ayağı çamurlu olan insanın aldığı forma, bize emanet ettiği bedelin hesabı içindeyiz. Gelecek 10 yılı karartacak lafını aklınıza getirmeyin. Biz en ufuk şekilde tıkandığımızı hissettiğimiz anda size müracaat ederiz" dedi.

"Üzerimize nefret, kin, acımasız saldırılar var, şaşırıyoruz"

Sosyal medyada manevi yedikleri küfürlerin kendilerini baya zedelediğini söyleyen Başkan Cengiz, "Ben bürokrasiden geldim. Devlet enteresan heykelinizi dikecek sanırsınız hakkınız 10 tane usulsüzlük davası açılır. Bu spor kulüplerinde de öyle. Siz istediğiniz kadar şampiyon olun. Bizim en büyük derdimiz forvet. Bizim tek derdimiz forvet olsun. Şükretmek duygusu çok önemli. Biz diğer kulüplere göre çok iyi durumdayız. Avrupa ve dünyada saygın durumdayız. Sizlerden aldığımız güçle temsil ediyoruz. Ben asla kimseye hiçbir kin beslemem. Bizim üzerimizde sosyal medya nefret, kin, acımasız saldırılar var, şaşırıyoruz. Neden, biz nerede hata yaptık? Ben aldığı formanın, biletinin en doğru harcanmasının yolundayım. Asla yol arkadaşlarıma ben demiştim demem. Bir hata varsa ben ve yönetim çeker. Sorumluluk sizleri yönetenlerdedir" ifadelerini kullandı.

"İnşallah forvet alacağız"

'Kredi ödenmezse ne olur?" eleştirilerine cevap veren Cengiz, "Şimdi ne oluyor. 2.5 milyar TL borcumuz var. 1.3 milyar borç alacak farkı var. Nasıl ödüyoruz. Yayın geliri, maç geliri, güçle ödüyoruz. Nasıl ödediğimizi bir Allah bir biz biliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bundan rahatsız değilim. Bizi eleştirsinler ama insaf etsinler. Sabredin, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile dün 5-6 saat beraberdik. Eski resmi servis ettiler demişler. Saat 4'e kadar, sabaha kadar toplantı yaptık. Biraz sonra yine gideceğim. Hasta yatakta ise her şey ikinci plandadır. İnşallah forvet alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA