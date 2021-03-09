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  3. Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası!

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 20 gün, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 20 gün, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Galatasaray yöneticileri Abdürrahim Albayrak ile Yusuf Günay'a da ihtar verildi.i

Gaziantep FK'lı futbolcu Kevin Mirallas 3 maç ceza alırken, ve Antalyasporlu futbolcu Ruud Boffin 1 maç ceza aldı.

Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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