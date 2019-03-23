Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek yönetimi ile mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetiminin 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası oya sunuldu.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü ile kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz yönetiminin iki dönem faaliyetleri üyelerin ibrasına ayrı ayrı sunuldu. İlk olarak 2018 yılı ocak ayı Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetlerinin ibrasının oylaması başlarken, ardından ise Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemi oylamaya sunuldu. Sonrasında ise Cengiz yönetiminin ikinci döneminin ibra oylamasına başlandı.

Üyelerin oylaması sonucu Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa Cengiz'in ikinci dönemi olan 29 Mayıs'tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Cengiz'in idari açıdan ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre başkan Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde seçim kararı alması gerekiyor.

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DHA