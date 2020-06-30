Mustafa Cengiz: Yönetime haksızca saldırılıyor

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın namusu olduğunu belirterek, taraftara teşekkür etti. Türk halkının dualarıyla bu noktaya geldiğini söyleyen Cengiz, "Türk halkının dualarıyla buradayım. 3 ağır operasyon geçirdim. Yönetimden hiçbir saat kopmadım. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray asla durmaz, Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Taraftarımız ümidini yitirmesin." dedi.

YÖNETİME HAKSIZCA SALDIRILIYOR

Son haftalarda ki hakem kararlarından sonra Galatasaray taraftarlarının yönetime açıklama yapmadığı iddiasıyla fazla yüklenildiğini belirten Mustafa Cengiz, "Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum, yönetime haksızca saldırılıyor. El birliğiyle mücadele etmeliyiz. Hakemmiş şuymuş.. biz elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarımız lütfen unutmasın, üzerimize algı oyunları yapılıyor. Galatasaray camiasından ve taraftarından istirham ediyorum." şeklinde konuştu.