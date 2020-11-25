Mustafa Cengiz'den seçim açıklaması: Aday olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda olağanüstü seçim kararı alan Galatasaray'da, adaylar kendilerini bir bir açıklamıştı. Kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in ise aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın Socios.com ile gerçekleştirdiği iş birliğinin basın lansmanında seçim ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adaylık konusuyla ilgili konuşan Cengiz, "Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı. Adaylığını ilan eden başkan adayları için, "Başkan adayları etiket için değil etik için çıksın." açıklamasını yapan Mustafa Cengiz, "Galatasaray başkanları yalan söylemez." dedi.

"BİZE İŞ YAPTIRMIYORLAR"

Basın lansmanında konuşan Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Emsal var. 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak'ta da ara transfer kapandı. Görevdeyken 6 transfer dönemi geçirdik, 6 defa dayak yedik"

"Seçimden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor, 5 gün var transfere. 5 Ocak'ta 31 Ocak 2021'de biten bir süreç, cennet üff! Ara transfer zaten. 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Daha geniş bir fırsat verdik"

"Bize iş yaptırmıyorlar. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Rekabet ne kadar güçlüyse, siz o kadar güçlü olursunuz"