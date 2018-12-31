Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar,

Zorlukları ve güzellikleri bir arada yaşadığımız bir yılı geride bırakıyor, yeni umutlarla, inancımızla, yeni bir yıla başlıyoruz. Geride bıraktığımız yıl, pek çok engelle de karşılaştık. Buna karşın, yaşanan sportif ve mali başarıları, idari olarak da taçlandırmak için, yönetmelikleri hayata geçirdik ve gerekli kadroları oluşturduk.

24 Ocak 2018'de, görevi devraldığımızda, futbol ve basketbolda transfer yasağı ile karşılaştık. Sadece 6 gün içinde futbolun transfer yasağını çözdük. Yaklaşık 11 aylık görev süremizde, 1 milyar 753 milyon Lira ödeme yaptık. Buna rağmen, devraldığımız borcu, kur farkı ve faize rağmen 2,9 Milyar'dan 2,7 milyar Lira'ya indirdik. Mali hedefimiz bellidir: kişi ya da kurumlara bağlı olmadan sürdürülebilir mali yapı oluşturmak!

Herkesin men cezası alacağımızı beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA, tarihinde ilk defa bir takımla 2'nci defa yapılandırma anlaşması yaptı. Bundan rahatsız olan bazı unsurlara karşı, UEFA ve CAS yolundaki hukuki mücadelemiz 5 aydır sürüyor. Taraftar ve Camia desteği ile bu zorlu süreci aşacağız.

Unutmayınız, 2018 yılının şampiyonu Galatasaray'dır! 2019 yılında 22'nci şampiyonluktan başka hedefimiz yoktur. Yalnız futbolda değil, tüm branşlarda, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir yıl olacak. Yeni yılda, Camiamızın tüm paydaşlarının birlik ve kenetlenme içinde olmasını diliyorum. 2019'un Camiamıza, Türk Sporuna, ulusumuza ve ülkemize; barış, kardeşlik ve huzur içinde, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

DHA