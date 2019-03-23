Mustafa Cengiz'e büyük şok! Olağanüstü seçime gidiliyor...

Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir mali ve idari genel kurul yaşadı ve yaklaşık 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edildi. 2. dönem ise mali yönden ibra edilirken, 27 oy farkla yönetsel olarak ibra edilmedi.

MUSTAFA CENGİZ DİVAN'DA NELER DEDİ?

Mali genel kurulda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Sayın Divan Başkanım, sayın divanın değerli üyeleri, Galatasaray'ın değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Galatasaraylılar, yaklaşık 14 ay oldu görevdeyiz. Sözlerime başlamadan önce, sayın Divan Başkanımın da işaret ettiği gibi Çanakkale'de şehit olan tüm askerlerimize rahmet diliyorum.

Değerli Galatasaraylılar 14 ay oldu. Ben çok zor bir anda göreve geldim. Eski başkanlarımız da öyle. Hepsi ellerini taşın altına koydular ve Galatasarayımızı bu günlere getirdiler. Ben, benden önceki tüm başkanlarıma ve sizlere, bizleri bugünlere taşıdığınız için teşekkür ederim."

"MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK"

"Biz görevi devraldıktan sonra bize özellikle mali anlamda bir görev verildi. Borç alacak 1 milyar 277 milyon TL idi. Toplam borcumuz 2 milyar küsür TL idi. Biz bunu kur farkı olmasına rağmen yüzde 40 düşürerek 1 milyar 200'lere düşürdük. Gider yönetiminde 1 yıl içinde giderlerimizi yüzde 30 oranında azalttık. Mali disiplini sağladık. Geldiğimizden bu yana ücret ödemelerinde gecikme yapmadık, günü gününe ödedik. Tabi dağ gibi sorunlar duruyor. Önümüzdeki ay ödememiz gereken tutar 71 milyon TL'ye yakın."

"UEFA İLE ÇOK SIKI MÜCADELE VERDİK"

Biz 3 ana dalda mücadele ettik. Bunlardan en önemlisi UEFA idi. Geldiğimiz Şubat ayından itibaren Mart, Nisan, Mayıs'ta çok yoğun bir mücadele verdik. Bir komisyon kurduk. UEFA'ya hem teftiş kurulu, hem disiplin kurulu önünde çok ciddi, çok yoğun bir savunma yapıldı. Dün gündüz, bize fiziki olarak CAS'la geldi.

Biz 4 yıllık yapılandırma anlaşmasını yaptıktan sonra UEFA içinde bir üst organ itiraz etti. Bu organ isteseydi bize ceza verebilirdi. Biz 10 Ekim ile şu içinde bulunduğumuz tarihe kadar bu komite ile görüştük. Bir anlamda çok sıkı mücadele verdik. Sonunda komite Ekim ayı itibarıyla bizi men etmedi ancak mene yol açacak şekilde görüşme kararı verdi.

Biz buna CAS nezdinde itiraz ettik. Bazı Galatasaraylı arkadaşlar CAS'a gitmeseydiniz dediler. Onlar kulübe zarar gelmesinden korktular. Biz Avrupa'da bir şirketle hukuk mücadelemizi sürdürdük. Ve dün resmi açıklama bize ulaştı. Verilen mücadeleler kolay değil, günlerce mücadele ediyorsunuz. Yapacağınız bir yanlış bütün emekleri heba edebilir. Biz aldığımız bu sancağı onurla taşıdığımıza inanıyoruz.

"İLK DEFA SPORTİF A.Ş. KARA GEÇTİ"

Biz sportif olarak şükürler olsun ki şampiyon olduk. Bunu da taçlandırdık. Aslında UEFA'ya ve sizlere girdiğimiz raporda hem iyi hem kötü planlarımız vardı. Şükür ki şampiyon olduk en yüksek gelir düzeyine ulaştık. 14 ay içinde yaklaşık 2 milyar 205 bin TL'lik tahsilat yaptık. 2 milyar 203 bin TL'lik harcama yaptık. Yıl sonunda artıdayız. 778 milyon TL'lik kredi kullanımına rağmen, kredi ana para ve faiz ödememiz 1 milyar 108 milyon TL. Bonservis ücretlerinde kara geçtik. 230 milyon TL'lik bir gelir elde ettik. Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon TL, gişe gelirinden 171 milyon TL, yayın hakkında 187 milyon TL gelir elde ettik.

İlk defa Sportif A.Ş olarak kara geçtik. 2 milyon Euro UEFA'ya ödediğimiz cezayı çıkardığımızda 15 milyon TL'lik bir 6 aylık kar elde ettik.

Göreve geldikten sonra 3 gün içinde borçların bir kısmını ödedik ve transfer yasağını kaldırdık. Nagatomo ve Ndiaye'yi kadromuza kattık.

"MAYIS 2019'DA 1 MİLYAR TL GELİR"

Mayıs 2019'da 1 milyar TL gelir düzeyine çıkacağız. Store satışları 2 katına çıktı. 70 milyon TL'lik bir store satışımız 112 milyon TL'ye çıktı. 130 milyona doğru gidiyor. Orada bizi üzen tek şey stokumuz 70 milyon iken de 23 milyon TL, 112 milyon iken de 23 milyon TL. Biz ilk defa envanter anlamında stok sayımı yaptık. Ben geldiğimden beri bunu yapmak istiyordum. Maalesef bir kişiye 11 mağaza verilmiş. Konkordato ilan etti. 5.2 milyon TL üzerinde risk var. Mağazaları üzerimize aldık. Fakat yaklaşık 3.5 milyona indirdik ama 3.5 milyon eksi geldi. 70 milyon geçen yıl storedan gelir elde ettiğimizde bu sezon 3 milyon gelir elde ettik ama stok artıyor.

Geçen hafta başka bir konkordato çıktı. 4.2 milyon TL, teminat 200 bin TL. Şimdi bunlarla mücadele ediyoruz. Mağazaları nasıl alalım, ürünleri nasıl kurtaralım. Ülkenin geçici de olsa içinde bulunduğu ekonomik durum malum. Titizlikle denetleyeceğiz ve bulacağımız herhangi bir şeyi sizinle paylaşacağız.

"2011'DEN SONRA İLK DEFA FİNAL OYNADIK"

Voleybolda ve basketbolda bütçeleri düşürdük. 14 branşta faaliyet gösteriyoruz. Geçen sene Avrupa şampiyonu kızlarımız oldu. Hepsi hem Türkiye'de hem Avrupa'da finalleri zorluyor. Hele erkek voleybol takımımızı kutluyorum. İlk defa Avrupa'da final oynadık. 2011 yılından beri ilk defa final oynadık.

Sponsorluklar konusuna girmek istiyorum. 143 milyon iken 161 milyona geldik ama yeterli değil. Ülkenin içinde bulunduğu durum malum. Buna rağmen biz artırdık sponsorluk gelirlerini. Ve bu 2018 yılı içinde de yeni anlaşmalar yaptık. Örneğin Bilyoner. Daha önceki anlaşmadan 9 kat fazlasını aldık.

"155 MİLYON TL VERGİ ÖDEDK"

Ocak 2018'de 2 milyon TL tutarında vergi borcumuz vardı. Toplamda 155 milyon TL vergi ödemesi yaptık. Bizim de Galatasarayımızın da çıkışında katkısı olan amatörlere yaptığımız taksitsiz ve peşin ödemelerden 35 milyon küsür TL aldık. Ve bunu bütün amatör branşlara harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Vergilerimizi düzenli ödediğimizde amatör sporlarımız da kendisine yeter hale gelecek inşallah. Öz sermayemiz 600 milyon dolaylarındaydı. Biz bunu 300 milyon mertebelerine getirdik. Bu da çok olumlu bir gidiş.

"HER ADIMI UEFA'YA BİLDİRDİK"

UEFA bizi iyi ki sınırlandırıyor. Bazen bize dışarıdan dinamikler gerekiyor. UEFA'da biz gelirimizin yüzde 60'ını aşamayız. Biz transferlerde de her adımı UEFA'ya bildirdik. UEFA denetlemeyi 6 ayda bir yapar. Biz bu denetlemeyi kendi isteğimizle 3 aya indirdik. Bu bizi daha diri tutuyor. 77 milyon olan futbolcu giderini 55 milyona düşürdük. Hedefimiz 45 milyon. Asla küçülerek büyümeyi düşünmüyoruz ancak israfı azaltmayı ve abartılı ödemeleri yok etmeyi düşünüyoruz. Nitekim yaptığımız transferlerde ücret ödemelerine lütfen dikkatli bakalım.

"GALATASARAY İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bonservis bedeli gelir, gider. Ben bugün 10 milyon Euro'ya aldığım oyuncuyu 15 milyon Euro'ya satabilirim ancak ona ne ödüyorum önemli olan budur. Bazı yurt dışında, yurt içinde olan arkadaşlarımız bizi hiç şikayet etmesin Galatasaray har vurup harman savuruyor diye. Galatasaray denetleniyor ve müthiş bir denetleme kurulumuz var. 24 saat çalışıyorlar. Ben denetlenmekten mutluyum. Bize ulaşan eleştirileri çok ciddiye alıyoruz. Çünkü biz sizleri ciddiye alıyoruz. Neredeyse 24 saat bizim sütümüze teslim ettiğiniz Galatasaray için mücadele ediyoruz.

Fast-pay'den GS Store'daki dijital satışa, genel kapsamlı yazılımlara geçeceğiz. 1 yıldır çalışıyoruz. Fakat içeriğin tam olması ve dijital alanda sağlam kuruluşlarla sözleşmeler aşamasında olay zaman alıyor. Bunun için biraz sabretmenizi isteyeceğim. Galatasaraylıların çok rahatlıkla ulaşacakları dijital hamleler yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

"SİLİVRİ'DE PROJEMİZ VAR"

Sancaktepe ile ilgili yaklaşık bin dönümdü. Fakat Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine, Belediye ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte eş güdümlü yönetiyoruz. İnşallah onu da sonlandıracağız. Biliyorsunuz Büyükçekmece Belediyesi de 100 dönüm olan iptal edilmiş arsayı yeniden canlandırdık hep birlikte ve 125 dönüm olarak faaliyete geçirdik.

Sancaktepe olimpik olacak, devletle anlaşmamız öyle. Keza Bolu'da profesyonel futbol takımımızın hazırlanacağı bir yer var. Orası için de çalışma aşamasındayız. İnşallah onların müjdesini, engel olunamayacak bir hale gelince sizlerle paylaşırız. Keza Silivri'de bir projemiz var. O da çok olumlu ilerliyor. Bunlar bitmeden çok söylemek istemiyorum.

"KEMERBURGAZ, FLORYA'YA BAĞLI"

Kemerburgaz'da 101 dönüm arazi 30 dönümü ormanlık. 6 antrenman sahasını sığdırabileceğimiz bir alan. Maalesef üzerinde işgal çıktı, maden işgali. Bunu uzun mücadeleler ile hallettik. Arkadaşlarım tapu kadastro memurları gibi çalışıyorlar. Kemerburgaz'da bitirdik, komisyona havale ettik. Başbakan'ın imzasına kaldı. Başbakan yok. Tüzel kişilik olarak Başbakanlık kalkmış. Kaldı öyle. Sağ olsun Enerji Bakanımız torba yasaya eklediler. Ve yasa çıktı. Yaklaşık 3 ay izledik. Bizle ilgili uygulama şu anda sayın Enerji Bakanımızın önünde. Hiçbir sorun yok. Kemerburgaz'ın başlaması Florya'yı boşaltmaya bağlı. Anlaşma imzalandı ancak Kemerburgaz tamamlanmadan Florya'dan çıkacak halimiz yok.

"BEN SİZİ TEMSİL EDİYORUM, SİZ NEYSENİZ, BEN OYUM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, üyelerin yaptığı konuşmaların ardından tekrar kürsüye geldi ve yapılan eleştirilere cevap verdi.

"Şu anda birlik, beraberlik, bizi bırakın, yönetimi bırakın, bana öfkelebilirsiniz, beni istifaya davet edebilirsiniz, gayet doğal. Ben bundan rahatsız değilim. Benim için kedi dendi, değneği alıp kovalanır, gerisi yalan dendi ve temsil kabiliyeti dendi. Arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum, siz ne iseniz, ben oyum."

"KÖTÜ TEMSİL ETTİKLERİ İDDİALARINA CEVAP"

"Biz sizi kötü temsil etseydik CAS'ta, bugün burada olabilir miydik? Ben kem sözü, küfrü, hakareti, aşağılamayı kabul edemem. Ben sizin dürüst, korkusuz kanadınızım. Ben tehdit etsem, açık ve net ederim. Ben genel kurulu çok yakın görüyorum. Bazen dost gibi konuşuyorum. Bazen çok hızlı düşünürken, düşünemiyorum. Ben geri adım atmıyorum, neredeyse kasetlerim yayınlandı. Bütün sözcüklerimin arkasındayım. Hepsinin bir gelişi var, arada tırnaklayıp alamazsınız. Ben bunları hak ediyor muyum, arkadaşlarım hak ediyor mu? Biz bu işe gönüllü talip olduk, kapıyı açıp da kimsenin koltuğunu kapmadık. Tehditi yiyen biziz, buna rağmen ben bir şey demedim, demiyorum."

FATİH TERİM İLE SÖZLEŞME VE KAP BİLDİRİMLERİ

Sevgili Fatih Terim hocamızı biz KAP'a 16 Ekim'de bildirdik. KAP'ı okumuyor musunuz? KAP bildirisi açık, açın okuyum. 4 gün içinde 4 transfer yaptık. Evet, 10 milyon euroya yaptık, 1 lira da aşmadık. Her saniye UEFA ile temas halindeydik. Biz sizi şerefle temsil ediyoruz çünkü hepinizin de onurlu ve şerefli olduğunuza inanıyoruz. Marcao'nun ne alacağını açıkladık. Hem de çok düşük bir ücret alıyor. Size açıkladım, yarın içinizden yöneticiler çıkacak. Belki çıkacak yeni arkadaşlar bu adam bir şeyler anlatıyor desin ve duysun. Bir tek Emre'yi açıklamadık.

"GALATASARAY DÜNYANIN TEPESİNDE OLMALI"

"4 takıma göre %10 fark var ama 10 senedir ilk defa var. Bizi küçük gördüler. Galatasaray'ın bulunacağı yer, dünyanın tepesi. Hedef bu. Belki torunumuz görür ve ben öbür dünyada huzur içinde olurum. Beka, var oluş demek. Ben Dursun başkanı 1 gün suçlamadım. Eskiden daha sert suçluyordum. Her sözcüğe başlarken başkanıma ve yönetimlere saygılı olun dedim. Hakaret etmeyin dedim ben muhalif olarak. Bunu sizden de beklerdim."

"31'İNE KADAR 71 MİLYON TL BULMAM LAZIM"

"Benim en yakın arkadaşlarım liseliler. Biri liseliyim dediğinde ben öne aldım, divan üyesiyim dediğinde iki adım öne aldım. Beka sorunu size dediğim gibi, 'kıyam' dediğimde badem bıyık gibi dediler, onu bırakmıyorum. Benim 31'ine kadar 71 mliyon küsür TL bulmam gerek. Bu gerçekten bir var oluş, ben başka kulüpler gibi olamam. Ben borsaya kote kulüpler içinde en iyi olan kulübüm, tersi olsa söylerim."

G.SARAY ÜNİVERSİTESİ İLE İLKOKUL GÖRÜŞMESİ

"Kardeşim öldükten sonra hiç ağlamadım. Lise 2'deydim. Boğazımın düğümlendiği an, Galatasaray Üniversitesi'nde oldu. Edebiyat da yapmıyorum. Nedir biliyor musunuz? Rektöre gittim, ilkokul yapma fikri bizden çıktı ama buna siz sahip çıkın. Bizim için lise düşmanı diyen bir kesim var, yanlış anlarlar, ben liseden arkadan dolanıp 2 puan alacağım, yok. Öğretmenlere lojman sözü verdik. Hayır dediler, biz Bahçeşehir'de yatılı okul yapacağız dediler. Florya'da yapalım dedim, cevap bile alamadım. Boğazım kurudu, düğümlendi, hala da gidiyor. Umarım rektör ve rektör yardımcısı beni de dinliyordur. Sonra dedikoduları duyuyorum, biz gerici yönetimiz, orada imam hatip yapmak istiyormuşuz."

KULÜPLER BİRLİĞİ İLE YAŞANAN GERGİNLİK

"Kulüpler Birliği ile çok kötü çakışıyoruz, toplantıya da gitmedim. Ben özür beklemedim, ben düşmanımı da hakir görmem, asilce çarpışmak başka bir şey, beyaz bayrak çekene bir şey yapamazsın. Ali Dürüst'ün ayrılmasını bizden bildiler, acı olan da, o metni kimse üstüne almıyor, nasıl yazıldığını biliyoruz. Ben onu söylemeyeyim. Argüman şu, Anadolu kulüplerine de diyorlar. Ali Dürüst'ün tekrar dönüşüne mukabil, 3 hakem askıya alındı diyorlar. Askıya almayı beyan ettiler, öyle bir şey yok. Yaşar Uğurlu'ya 26 maç verilmediğini de biliyoruz, hepsini yüzlerine söylüyoruz. Yabancı için bizden 2,5 milyon TL kesilmiş. Zaten biz sınıra karşıyız, yabancıda sınır var."