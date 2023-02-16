Mustafa Cicekli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Cicekli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Cicekli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Cicekli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Cicekli 15 Mart 1999 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Çiçekli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Cicekli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Cicekli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Cicekli'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Cicekli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafacicekli_15_/

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Mustafa Cicekli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Cicekli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Cicekli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Cicekli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mersin İY

20 Eylül 2018 yılında Ozanköy SK

1 Temmuz 2019 yılında Girne Halk Evi

8 Eylül 2020 yılında Kozan Spor FK

25 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

19 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

30 Haziran 2022 yılında Kuşadasıspor

19 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Mustafa Cicekli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Cicekli şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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