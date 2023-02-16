Mustafa Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Demirel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Demirel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Demirel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Demirel 6 Kasım 2000 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Demirel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Demirel, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Demirel'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Demirel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Demirel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mustafa Demirel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Demirel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kütahyaspor

26 Temmuz 2021 yılında Kuşadasıspor

25 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Mustafa Demirel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Demirel şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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