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Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa’nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

Mustafa Denizli'nin devre arasında tansiyon düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amacı ile hastanede tutulduğu belirtiliyor.

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