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Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli...

Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

DHA


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