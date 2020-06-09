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  3. Mustafa Denizli: Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların zekası yoktur

Mustafa Denizli: Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların zekası yoktur

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, futbol gündemine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Mustafa Denizli: Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların zekası yoktur 1111

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, futbol gündemine ilişkin konuştu.