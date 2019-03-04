Mustafa Denizli'nin durumu iyi
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık...
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hastaneden detaylar
DHA
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