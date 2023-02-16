Mustafa Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Dogan 12 Mayıs 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Dogan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emrah Bozkurt (Les Bon Foot) yapmaktadır. Mustafa Dogan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Dogan'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mdogan.11/

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Mustafa Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Yomra Spor

23 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Bergama Bld

Mustafa Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Dogan şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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