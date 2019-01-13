Mustafa Dündar ustalık dönemi için aday

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve geldiği 2009 yılından bu yana tarihi mirastan ulaşıma, eğitimden spora, kentsel dönüşümden kültür sanata kadar her alanda yatırımlara imza atarak çıraklık ve kalfalık dönemlerinin ardından ustalık dönemi için yeniden aday oldu. Başkan Dündar'ın yeniden aday olması tüm ilçede büyük bir sevinçle karşılandı.

Bursa'da AK Parti'nin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylıkları düzenlenen tanıtım töreni ile açıklandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK Üyesi Efkan Ala, Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi girişinde sevgi gösterisi ile karşılandı. Salonda parti üyelerinin tebriklerini kabul eden Başkan Dündar'ın Numan Kurtulmuş tarafından yeniden AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı olduğunun açıklanmasıyla birlikte partililer kutladı. Yeniden aday gösterilmesinin gururunu duyan Başkan Dündar, mutluluğunu salondaki partililerle paylaştıktan sonra protokol üyeleri ile birlikte Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine giderek dua etti.

Göreve başladığı ilk döneminde "Yeni Türkiye Yolunda Yeni Osmangazi'nin temellerini attıklarını, ikinci dönemde ise atmış oldukları bu temel üzerine modern Osmangazi'yi inşa etiklerini söyleyen Başkan Dündar, Osmangazi'yi dünya yıldızı yapmak adına üçüncü dönem için aday olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA