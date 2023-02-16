Mustafa Durgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Durgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Durgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Durgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Durgun 12 Ekim 2003 tarihinde Chişinau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Durgun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Orhan Kirkpinar yapmaktadır. Mustafa Durgun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Durgun'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Durgun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.durgun10/

Mustafa Durgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Durgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mustafa Durgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Durgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

Mustafa Durgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Durgun şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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