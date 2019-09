Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Eylül Ayı Toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş, "Tarımın sorunları belli ve biz hükümet nezdinde bu sorunları çözeceğiz" dedi.

Çiftçinin geçmiş borçları ve 2019 yılı içerisinde afetlerden kaynaklı borçlarının da ele alınacağı toplam 7 maddenin görüşüleceği Kocasinan Ziraat Odasında düzenlenen toplantıya AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Ziraat odası başkanı Abdülkadir Güneş ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Gündem maddeleriyle ilgili bilgiler veren Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, "Sayın bakanlarımıza ve milletvekilimize toplantımızda bizleri onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Kendileriyle sürekli irtibat halindeyiz ve bugün de burada misafir ederek Kayseri'de tarım ve hayvancılıktaki sorunlarımızı hep birlikte görüşmek üzere burada toplandık. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur ve Kayseri çiftçisine katkı sağlar. Bugünkü gündemimizde ilimiz çiftçilerinin geriye dönük borçlarının ve 2019'da afetlerden zarar gören çiftçimizin borçlarının yapılandırılması ve ertelenmesiyle ilgili. Bakanlarımız ve vekilimiz zaten bunları Ankara'da takip ediyor ama burada da konuşacağız. Diğer gündemimiz de ilimizde devam eden kapalı sistem sulama projelerinin ödenek ve devam etmesiyle ilgili. Başka bir gündem maddemiz de ilimizdeki havza bazlı ürünlerin desteklenmesi ve yapılması planlanan ürünlerle ilgili ve ilimizde kapatılan ve tekrar açılmasını istediğimiz Et ve Süt Kurumu Kombinasının açılması ile ilgili. Bakanlarımıza ve vekilimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, ziraat odası başkanlarından gelen şikayetleri hükümet nezdinde görüşeceklerini ve çözeceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri Ziraat Odalarının ve çiftçi kardeşlerimizin sorunlarını sürekli olarak Ankara'da bakanlık nezdinde takibi sağlanıyor. Hemen hemen her ay bu konular gündeme getirilir ve biz de elimizden geldiğince çözmek için gayret gösteririz. Bu sefer de hep siz Ankara'ya gelene kadar bizler de sizlerin mekanında hem ay çekirdeğinizi yiyerek hem de sütünüzü içerek meseleleri değerlendirelim dedik. Çiftçimize katkı sağlayabilmek için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Biz bu ülkede birlikte yaşıyoruz ve tarımın sorunları belli. Bu sorunları en iyi bilen ve dile getiren arkadaşlarımız ziraat odası başkanları olduğuna göre, bizler de onlardan aldığımız bilgiyi tarımın temsilcisi olarak hükümet nezdinde çözmek için gayret göstereceğiz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur."

Dünya ile entegre olmuş kalemlerin fiyatlarının çiftçileri etkilediğini söyleyen Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Ziraat odalarımızın dinamik şekilde işlerini takip ediyor olması, çiftçi ve üreticilerimizin sorunlarıyla direkt ilgileniyor olması son derece önemli. Burada sizler kadar başkalarının da ne yapıp yapmadığı önemli. Mesela ay çekirdeği Çin'den geliyordu artık burada üretiliyor. Yurt dışındaki şeker fiyatları sizi direkt ilgilendiriyor. Bu yüzden artık dünya ile entegre olmuş kalemlerden bahsediyoruz, her ne kadar tarlamızda bahçemizde üretiyor olsak da. Bunların dengelenmesiyle alakalı hükümetlerimiz yıllık 17 milyar TL civarında çiftçimize farklı başlıklar altında destek veriyor. Bunların her yıl cari olarak güncellenmesi, hava şartlarından etkilenen çiftçilerin borçlarıyla alakalı görüşülmesine bakarak, 7 tane temel başlık üzerinde İnşallah bunu görüşeceğiz. Ankara'da da bunları takip edeceğiz" dedi.

Kayseri için sanayi kadar çiftçiliğin de önemli olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Kayserimiz için sanayinin ne kadar önemli olduğunu biliyorsak, aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da o kadar önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçelerimizdeki gelir seviyesinin artması için, alternatif ürünlerden hali hazırda üretilen ürünlerin veriminin arttırılması için her türlü çalışmada bizler de çiftçimizin yanındayız. Tohumların ithal edilmesinden, sulama sistemine kadar her türlü konuyu takip ediyoruz. Biliyoruz ki çiftçimizin hayat standartlarının yükselmesi, Kayserimizin standartlarının yükselmesi için son derece önemli. Bunun farkındayız ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sorunlar zaten belli ama getirilen çözüm önerileri dışında atılması gereken ekstra adımları da hep birlikte konuşacağız çünkü aynı sorunları sürekli konuşmuyoruz. Gelen sorunlar kısa sürede çözülüyor. Dönemsel olarak ve afetlerden kaynaklı ortaya çıkan sorunlarda zararların giderilmesi için de, zamanın gerektirdiği şekilde yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

