Mustafa Emin Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Emin Birinci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Emin Birinci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Emin Birinci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Emin Birinci 5 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Emin Birinci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Emin Birinci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Emin Birinci'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Emin Birinci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Emin Birinci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Emin Birinci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Emin Birinci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2015 yılında Ofspor

17 Ocak 2019 yılında E. Erokspor

17 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa

14 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

15 Ocak 2021 yılında Yalovaspor

28 Ekim 2021 yılında Sultangazi Spor

19 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Mustafa Emin Birinci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Emin Birinci şuan Ofspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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