Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor

Sinop'ta 25 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlıkları tamir eden 17 yaşındayken çırak olarak başlayan Mustafa Er, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

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Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor

Sinop'ta 25 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlıkları tamir eden Mustafa Er, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Babasının yıllar önce ek iş olarak yaptığı züccaciye tamir ve bakım işine ilgi duyarak 17 yaşındayken çırak olarak başlayan Mustafa Er(45), tam çeyrek asırdır tencere, tava ve çaydanlık gibi eşyaların tamir ve bakımını yapıyor. Eskiyen eşyaların ömrüne ömür katan Er, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Mustafa Er, asırlık mesleğin kaybolmaması için mücadele veriyor

ASIRLIK MESLEĞİ YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR

Mesleğe babasını izleyerek başladığını belirten Mustafa Er, "Daha önce babam yapıyordu bunu ek iş olarak, daha sonrasında da ben sürdürdüm bu mesleği. Mutfak eşyalarının tamirini yapıyoruz, polisaj, parlatma, kulp değişimi yapıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların son dönemlerde ekonomik sebeplerden dolayı daha çok tamirata yöneldiğini söyleyen Er, kendisinin mesleğin son temsilcilerinden olduğunu vurguladı. Er, "Mesleğin devamı bizden sonra herhâlde yoktur. Hiç kimse böyle işlerle uğraşmak istemiyor artık. Herkes daha rahat ve kazancı daha fazla olan işlere yöneldiği için bu meslekle uğraşan yok. İçinden gelecek, bu mesleği yapmak için istemesi lazım. Ama şu anda yapan yok" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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