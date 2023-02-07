Mustafa Erdik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? PROF DR. Mustafa Erdik'in biyografisi

Türkiye'deki ilk deprem mühendisliği bölümünü kurdu. Hâlen Boğaziçi Üniversitesi'nde emekli öğretim üyesi ve Türkiye Deprem Vakfı'nda başkanlık görevlerini yürütü- yor. Ayrıca, İtalya, University of Pavia-Rose School ilintili öğretim üyesi olan PROF DR. Mustafa Erdik Deprem konusunda yaptığı çalışma ve açıklamalarıyla gündeme gelerek izleyici ve dinleyiciler tarafından merak edilerek, PROF DR. Mustafa Erdik kmdir. kaç yaşındadır, nerelidir, uzmanlık alanı nedir, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırıyor. İşte PROF DR. Mustafa Erdik'in hayat biyografisi.

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MUSTAFA ERDİK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik kimdir?

1948 doğumlu olan Mustafa Erdik, 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1972 ve 1975 yıllarında ABD Rice Üniversitesi’nde master ve doktora çalışmalarını tamamladı.

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü, UNESCO Alp-Himalaya Bölgesi Depremselliği Projesi Yöneticiliği, United States Geological Survey kurumunda misafir araştırmacılık, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği Direktörlüğü, Uluslararası Afet zararlarının Azaltılması Onyılı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Princeton Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yaptı.

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200’ü aşkın teknik makale ve 6 adet kitap yazdı. PROF DR. Mustafa Erdik'in nereli olduğu henüz bilinmemektedir.