Mustafa Günaydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Mustafa Günaydın hayatı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından yapılan açıklamada, AK Parti ilçe başkanı adaylarının Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla belirlendiğini ifade edildi. Bu kapsamda belirlenen adayların hayatları merak konusu olurken biz de haberimizde AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Mustafa Günaydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabına, haberimizde yer verdik. İşte Mustafa Günaydın hayatı...

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ BAŞKAN ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN HAYATI

Aslen Trabzon Oflu olan 49 yaşındaki Mustafa Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde, Bayrampaşa’da doğdu. Babası Abdullah Günaydın tarafından 1957 yılında kurulan ve bölgenin ilk tekstil firması olan Günaydın Giyim'i genç yaşta teslim alıp çalışma hayatına başladı. 10 kişi çalışan sayısı ile almış olduğu tekstil firmasını yoğun çalışma temposu ve azimle 2001 krizine rağmen büyüyen bir şirket haline getirmiş ve şu an 200 kişilik çalışan sayısı ile erkek takım elbisede örnek gösterilen bir firma haline getirmiştir.

Tekstilde 200 çalışanı ile belirli bir kaliteyi yakaladıktan sonra inşaat sektöründeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu alanda çalışma yapmaya başladı. İlk projesini Samsun Atakum’da gerçekleştirdi. Projenin tamamlanmasının ardında İstanbul’un çeşitli semtlerinde (Esenyurt, Beylikdüzü ve Sultangazi) projeler yaptı. İnşaat sektöründe de varlığını, kararlılığını göstermeye başladı ve neticesinde sektörün önde gelen firmaları arasına kısa sürede girmeyi başardı. Üstün kalite hizmeti anlayışı içerisinde inşaat sektöründeki yatırımlarına büyük bir kararlılıkla devam etmekte ve istihdam sayısını arttırmaktadır.

Tekstil ve İnşaat sektöründe yakalamış olduğu üstün kalite hizmeti anlayışı ile büyümeye ve gelişmeye devam eden Mustafa GÜNAYDIN , yatırımlarını farklı alanlarda yaparak istihdam sağlama düşüncesi ile sağlık sektörüne yatırım yapma kararı aldı. Florya’da ve Bağcılarda hizmet veren MAYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ ile kendini geliştiren ve sektördeki teknolojiyi yakından takip eden üstün hizmet kalitesi anlayışı ile bu sektörde de ismini kısa zamanda duyurdu.

Böylece Mustafa GÜNAYDIN 400 e ulaşan personel sayısı ve 500 ün üzerinde tedarikçi firma ile çalışarak ülkesine daha iyi hizmet verebilmek için yatırımlarına devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Günaydın, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.