Mustafa Gurbuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Gurbuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Gurbuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Gurbuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Gurbuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Gurbuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Gurbuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Gurbuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Gurbuz 17 Mayıs 1994 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Gurbuz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Gurbuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Gurbuz'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Gurbuz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mstfgrbz44/

Mustafa Gurbuzboyu ve yaşı kaç

Mustafa Gurbuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Gurbuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Gurbuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Gurbuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2013 yılında 44 Malatya Spor

17 Ocak 2014 yılında Malatya İÖİ

8 Eylül 2014 yılında Balıkesir BB

17 Eylül 2015 yılında Gönen Belediye

21 Ocak 2016 yılında Muş Demir Spor

22 Eylül 2016 yılında Y. Altındağ Bld

5 Ağu 2019 yılında Afyonspor

4 Ağu 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

26 Ocak 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

24 Temmuz 2021 yılında Bergama Bld

14 Ocak 2022 yılında Darıca GB

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Mustafa Gurbuz kimdir

Mustafa Gurbuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Gurbuz şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Mustafa Gurbuz nereli

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