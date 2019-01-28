Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.

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