Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmeli”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesini talep etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, Konya'nın kültür ve turizm açısından önemine değindi.

Turizm sektöründeki yapısal sorunları çözmek için başta Turizmi Teşvik Kanunu, İş Kanunu, Kıyı Kanunu olmak üzere, sektörle ilgili diğer kanunlardaki değişiklikleri de kapsayan bir turizm temel kanunu mutlaka ve ivedilikle çıkarılması gerektiğini dile getiren Kalaycı, Konya'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek isteyen Mustafa Kalaycı şöyle konuştu; "Eylül ayında, turizm merkezleriyle ilgili ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Bazı bölgeler listeden çıkarıldı, yeni ilave edilenler var. Ben her komisyonda, her sene bütçe görüşmelerinde dile getiriyorum. Konya'da kültür ve turizm anlamında önem arz eden hiçbir değerimiz yok mu? Turizm merkezleri arasında bir Ilgın termal vardı, o da çıkmış listeden. Konya'da kültür ve turizm açısından büyük önem arzeden UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çumra ilçemizde Çatalhöyük Neolitik Alanı var. Dünya Geçici Miras Listesinde kayıtlı Konya Selçuklu Başkenti, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eflatun Pınarı Hitit Kaya Anıtı, Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kültürel Peyzajı, Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı var. Konya şehir merkezi tarihî ve kültürel eserleriyle açık hava müzesi görünümünde. Özellikle Selçuklu'ya başkentlik de yaptığı için çok önemli Selçuklu eserleri var. Beyşehir Gölümüz var, gerçekten değerlendirilmesi gereken çok önemli bir yerimiz. Beyşehir için Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, "Cennet ya burası ya da buranın altında" diyor ama bu cenneti turizm açısından bugüne kadar yeterince değerlendiremedik. Ülkemizde en fazla ziyaret edilen Hazreti Mevlana Müzesi var. Dünyanın ilgi gösterdiği Mevlana gibi bir değerimiz var ama o değerin kıymetini hakkıyla veremiyoruz, gerektiği şekilde tanıtımını yapamıyoruz. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilirken kriterimiz ne, neye göre değerlendirme yapıyoruz, niye bu değerlerimiz dikkate alınmıyor?. Cihanbeyli ilçemizde Cihanbeyli Kültür Merkezi Projesi geçen yıl yatırım programına da konuldu ama revize edilmesi gerekiyor ve hızla yapımı gerçekleştirilip, faaliyete geçmesini istiyoruz."

Kaynak: İHA