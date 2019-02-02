Mustafa Kaplan: “Berabere bitecek maçı kaybettik”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, izleyenlere her iki takım olarak keyif verdiklerini belirterek, "Ankaragücü olarak düşündüğümüz zaman maçın 5. dakikasında 3 haftadır devam eden bir şanssızlığımız var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Maçın geneline baktığınız zaman her iki takım içinde iyi bir maç oldu. İzleyenlere keyif verdik. Ankaragücü olarak düşündüğümüz zaman maçın 5. dakikasında 3 haftadır devam eden bir şanssızlığımız var. Gölü yemesek buradan puanla dönebilirdik. Maçın ilk yarısında İlhan'ın bir pozisyonu var penaltı olduğunuzu düşünüyorum. Mustafa hocamızın VAR'a gitmesini bekliyorduk ama gitmedi. Tabi taktiri onlara bırakıyoruz" dedi.

"Penaltımız verilseydi burada puanla dönecektik"

Berabere bitecek maçı kaybettiklerini dile getiren Kaplan, "İlhan'ın ve Aydın'ın pozisyonlarında Ankaragücü'nün penaltısı verilmedi diye düşünüyorum. Bu Mustafa hoca ve VAR'daki hocaların taktiridir. Kesinlikle onlar daha iyisini değerlendireceklerdir. Daha iyi yorum yapacaklardır. Benim şahsı düşüncem VAR'a gidilmesi gerekirdi. Penaltımız verilmedi diye düşünüyorum. Penaltımız verilseydi burada puanla dönecektik. İyi bir yoldayız. İyi oynuyoruz. Gelen oyuncularla beraber iyi bir karma yaptık. Ligin en çok gol atan takımlarından birisi olan Trabzonspor'a karşı pozisyonlarımız var. Buradan en kötü 1 puanla dönebilirdik. Üzgünüz, çünkü puansız dönüyoruz. Berabere bitecek maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA