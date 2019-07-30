Mustafa Kaplan: Yabancı oyuncu düşünüyoruz

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Transferde yabancı oyuncu düşünüyoruz. Görüştüğümüz yerli oyuncular oldu ama yerli oyuncuların maliyeti yüksek olduğu için biz yabancıyı daha çok tercih ettik" dedi.

Gençlerbirliği, Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü. Yarın sabah antrenmanıyla sona erecek kamp öncesi son akşam antrenmanında sahaya çıkan kırmızı siyahlılar teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, taktik ve teknik ağırlıklı geçti. Antrenmanda kolu kırık olan Diallo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesi Bolu kampını değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim için hem Erzurum hem de Bolu kampı iyi geçti. Yeni transferlerimiz ve geçen seneden elimizdeki oyuncularımızla iyi bir kadro olduk. Yarın son antrenmanımızla kampımız bitiyor. Ankara'ya dönüp, 2 günlük iznin ardından ayın 5'i ve 9'unda oynayacağımız Spor Yazarları Kupası maçıyla lige hazırlanmış olacağız. Burada her şey iyi geçti. İyi bir aile ortamımız oldu" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Kaplan, şöyle konuştu: "Biz görüştüğümüz 2-3 tane oyuncumuz var. 2 oyuncuyu Ankara'da oynayacağımız Spor Yazarları Kupası'na kadar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü onların bazılarının kendi ligleri başladı. Başka oyuncular var görüştüğümüz. Onları da aramıza kattığımız zaman daha iyi bir Gençlerbirliği olacak ve özellikle Diallo'nun kolunun kırılmasından sonra orta sahaya bir oyuncu almak için çabamız var. Bir de savunmaya stoper almayı düşünüyoruz. Belki bir oyuncu daha olabilir. Çalışmalarımız devam ediyor. Bütün takımlar daha transferlerini bitiremedi. Ama biz burada bir adım öndeyiz diye düşünüyoruz. Çünkü biz istediğimiz transferlerin çoğunu bitirdik. 2 mevkiinin dışında. 4 hazırlık maçı oynadık. Bunlar da bizim için verimli geçti. Sadece Diallo'nun kırılan kolunun dışında her şey iyi gitti. Bizim ligimizde yabancı oyuncu çok fazla olduğu için biz Gençlerbirliği olarak bunu çok düşünmüyoruz. Özümüze dönerek alt yapıdan aldığımız oyunculara dönmek istiyoruz. Çoğu kulüplerde sıkıntılar var ama biz Gençlerbirliği olarak bir adım öndeyiz. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan 2 mevkiinin dışındaki transferlerimiz gerçekleştirdik."

Transfer konusunda yabancı oyuncu düşündüklerini aktaran Kaplan, "Yabancı oyuncu düşünüyoruz. Görüştüğümüz yerli oyuncular oldu ama yerli oyuncuların maliyeti yüksek olduğu için biz yabancıyı daha çok tercih ettik. Zaten elimizde de genç oyuncularımız var. Onları da alternatif olarak sezon boyunca kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA