Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Mustafa Karahan'a ne oldu? Müge Anlı full izle 19 Ekim 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 19 Ekim Salı" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 19 EKİM 2021 SALI| MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 19 EKİM SALI

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 19 Ekim 2021 Salı (bugün) günkü yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU?

38 yaşındaki Mehmet Karahan'a ne oldu? Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

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Mustafa Kut cinayetinde harekete geçildi. Ersin Çetinkaya Jandarma'ya ifade verdi. Cinayetle ilgili Sezer Kaya suçlanıyor... Ersin Bey ifadesini verdikten sonra, programda anlattıklarını yazılı olarak verdiğini söyledi ve adalete inandığını söyledi. Müge Anlı 5 Temmuz'da bir ihbar mektubunun savcılığa gönderildiğini ama bunun daha yeni savcılığa ulaştığını, mektupta Sezer Bey'in eşi Çiğdem Hanım'ın gönderildiğinin düşünüldüğü zira Trabzon'dan gönderildiğini, o dönemde Çiğdem Hanım'ın orada yaşadığını, mektupta cinayeti Sezer Bey'in yasaklı madde kullanıp işlediğinin yazdığını söyledi. Sezer Bey, pat patın altında görülenin Dürdane Hanım değil kendi eşi olduğunu açıkladı ve eşine o paraları verenin Ersin Bey olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Çiğdem Hanım'a ulaşılamadığını söylerken Sezer Bey, eşinin iyi olmayabileceğini, eşine önceden de bu olaydan söz ettiğini ama ben değilim dediğini, eşinin zaten kendisine zarar verdiğini, 70 kilodan 45'e düştüğünü, eşinin vicdan azabı çektiğini söyledi. Eşi canlı yayında. Çiğdem Hanım, intihar etme, kaçma gibi bir durumu olmadığını eşinin kendisine Mustafa Kut cinayeti ile ilgili bir şey söylemediğini, kendisinin o mektubu yazdığını söyledi. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki oğlu canlı yayında.. Kerem Bey, Yaşar Bey'in yıllarca ablasını yakın akrabası ile aldattığını açıklayıp tamamen araştırılınca ucunun oraya gideceğini, Yaşar Bey ile birlikte olduğu kişinin kara kutu olduğunu, araştırılmasını istedi.

Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı’ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını itiraf etti.

Ceset kokmasın diye her gün banyoda yıkadı! Müge Anlı'da kan donduran korkunç itiraf!



