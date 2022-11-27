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Mustafa Karataş'a canlı yayında zina sorusu! Duyduklarına inanamadı, ne diyeceğini bilemedi: "Nerden baksan ele alınacak gibi değil,pislik"
Mustafa Karataş hoca Kanal7 ekranlarındaki programına bir izleyici tarafından gelen soruya ne diyeceğini bilemedi.
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