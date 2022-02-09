Mustafa Kartoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Kartoğlu'nun biyografisi

Gazeteci Mustafa Kartoğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Mustafa Kartoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Kartoğlu'nun biyografisi...

MUSTAFA KARTOĞLU KİMDİR?

53 yaşındaki Mustafa Kartoğlu 1968 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'dir.

Mustafa Kartoğlu, bir dönem kurumsal basın müşavirliği görevinde bulunmuş akabinde, Yeni Şafak, Akşam ve Star gazeteleri bünyesinde görevler üstlenmiştir.

Mustafa Kartoğlu, geçmişten günümüze muhabir, editör, haber müdürü, yazı işleri müdür ve genel yayın yönetmen yardımcılığı gibi bir çok görevde bulunmuştur.