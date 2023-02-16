Mustafa Kayabasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kayabasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Kayabasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Kayabasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Kayabasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kayabasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Kayabasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Kayabasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Kayabasi 15 Mart 1988 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Kayabaşı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Kayabasi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Kayabasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Kayabasi'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Kayabasiboyu ve yaşı kaç

Mustafa Kayabasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Kayabasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Kayabasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Kayabasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gençlerbirliği

6 Temmuz 2007 yılında Fethiyespor

30 Haziran 2008 yılında Gençlerbirliği

21 Ağu 2008 yılında Kastamonuspor

30 Haziran 2009 yılında Gençlerbirliği

20 Ağu 2009 yılında Hacettepe

30 Haziran 2010 yılında Gençlerbirliği

20 Ağu 2010 yılında Hacettepe

30 Haziran 2011 yılında Gençlerbirliği

5 Eylül 2011 yılında Balıkesirspor

30 Haziran 2012 yılında Gençlerbirliği

11 Ocak 2013 yılında Samsunspor

30 Haziran 2013 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2013 yılında Balıkesirspor

8 Ocak 2014 yılında Boluspor

30 Haziran 2014 yılında Balıkesirspor

20 Ağu 2014 yılında Hatayspor

7 Ocak 2015 yılında Keçiörengücü

4 Ocak 2017 yılında BB Erzurumspor

18 Ağu 2017 yılında Yeni Orduspor

26 Temmuz 2019 yılında Ankara Demir

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

5 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Mustafa Kayabasi kimdir

Mustafa Kayabasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Kayabasi şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genclerbirligi (2000-2001), Köprülü Bahcelispor (2001-2002), Genclerbirligi (2002-2006)

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Mustafa Kayabasi nereli

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