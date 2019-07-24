Mustafa Kemal Eroğlu: Kapımız her zaman açık

Hisarcık Nüfus Müdürlüğü'nde Mustafa Kemal Eroğlu'nun emekli olmasıyla boşalan göreve Kütahya'nın Domaniç İlçesi Nüfus Müdürü Osman Aydın atandı.

Hisarcık gibi güzel ve şirin bir ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen evli ve iki çocuk babası Aydın, " Çalışma arkadaşlarımla birlikte Hisarcık'lılara en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Kapımız ilçe halkına her zaman açık olacaktır" dedi.

Osman Aydın, 1969 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Aydın, memuriyet görevine 1999 yılında Ziraat Bankasında başladıktan sonra 2002 yılında Kütahya Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne geçiş yaptı. 2009 yılında İl Nüfus Şefi olan Aydın, 2012 yılından bu yana görev yaptığı Domaniç İlçe Nüfus Müdürlüğü görevinden Hisarcık Nüfus Müdürlüğüne atandı.

Kaynak: İHA