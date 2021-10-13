Mustafa Keser Bülent Ersoy'un annesine küfür etti! Diva her şeyi ortaya döktü! "Oturduğum koltuk ona battı"

Beyaz TV'de ekrana gelen Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Söylemezsem Olmaz programında Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen Bülent Ersoy konuk oldu.

Mustafa Keser'in iddiaları hakkında bu zamana kadar sessiz kalmayı tercih eden Ersoy sessizliğini bozarak şu şekilde açıklamalarda bulundu:

“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

“Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz."

“Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim."

"Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım."

HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bu açıklamalarından önce ise Ersoy, programın başında, “Bu yayının sonunda size bir şey göstereceğim” diyerek tüm izleyicileri meraklandırdı.

Programın sonunda o görüntüler ekrana yansıdı ve tüm Türkiye Keser’in ağzından çıkan küfürlü sözle şok oldu.

Mustafa Keser’in, Benzemez Kimse Bize’ programının çekimleri sırasında Bülent Ersoy’un annesi için sarf ettiği o küfürlü söz, ekran başında programı izleyenleri hayrete düşürdü.

Videoda Ersoy'un "Söyleyeceğim şimdi" demesi üzerine Keser'in "Peki nerede, Ana.ın A..nda" dediği duyuldu.