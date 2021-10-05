Mustafa Keser durmak bilmiyor! "Bütün Türkiye şok olacak" demişti! Bülent Ersoy'la yaşadıklarını tek tek anlattı! "Bana Kürdo diyor"
Mustafa Keser durmak bilmiyor! "Bütün Türkiye şok olacak" demişti! Bülent Ersoy'la yaşadıklarını tek tek anlattı! "Bana Kürdo diyor"
Bülent Ersoy ile birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programı yayından kaldırılan Mustafa Keser "Olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" demişti. Keser yaşananların perde arkasını Youtube kanalında anlattı.