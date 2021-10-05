Mustafa Keser durmak bilmiyor! "Bütün Türkiye şok olacak" demişti! Bülent Ersoy'la yaşadıklarını tek tek anlattı! "Bana Kürdo diyor"

Star TV'de Bülent Ersoy ile ile birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programı sadece iki bölümde yayından kaldırılan Mustafa Keser geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda partnerine "Yersiz kapris" suçlamasında bulunmuştu