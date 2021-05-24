Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuğu Mustafa Keser'in eşi merak edilmeye başlandı. Mustafa Keser'in eşi kimdir? Nilüfer Keser kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları sıklıkla aratılıyor. Biz de sizler için bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MUSTAFA KESER'İN EŞİ KİMDİR? NİLÜFER KESER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Usta yorumcu, sevilen türkücü, hayatı başarılarla dolu Mustafa Keser 1978 yılında Nilüfer Keser ile hayatını birleştirdi. 1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser'in Nilüfer Keser'den 3 çocuğu var.

Nilüfer Keser hakkında fazla bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haber güncellenecektir...