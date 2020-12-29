Mustafa Kındıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İYİ Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun aracına kimliğine belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Peki Mustafa Kındıroğlu kimdir? Sağlık durumu nasıl? Kaç yaşında? Nereli?

MUSTAFA KINDIROĞLU KİMDİR?

15 Mayıs 1986 Akhisar doğumlu olan Kındıroğlu, halen Akhisar Ballıca mahallesinde zeytin üretim ve ticareti yapmakta olan başarılı işadamı.

Geçmişte Ballıca mahallesi Belde Temsilciliği ve MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, Esnaf Kefalet Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve İyi Parti Akhisar İlçe Başkanlığı İlçe Başkan vekilliği ve İlçe Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

MUSTAFA KINDIROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İYİ Parti Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun aracına dün akşam saatlerinde silahları saldırı düzenlendi. Kındıroğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.