'Fuat Avni' kullanıcı adıyla açtığı sosyal medya hesapları üzerinden devletin gizli sırlarını paylaşan ve siyasete dair önemli mesajlar veren Mustafa Koçyiğit'in yargılandığı davada karar verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Ko.yiğit'in hayatı da bu kapsamda merak konusu haline geldi. PEki Mustafa Koçyiğit kimdir? | Fuat Avni olarak bilinen Mustafa Koçyiğit suçu ne? İşte detaylar...

FUAT AVNİ ADIYLA BİLİNEN MUSTAFA KOÇYİĞİT KİMDİR?

Mustafa Koçyiğit, Linkedin sitesinde yer alan özgeçmişine göre Başbakanlık Ofisi’nde çalışmaktadır. Mustafa Koçyiğit Michigan State Üniversitesnde 2010-2012 yıllarında TopKamu Politikası Analizi üzerine master yapmıştır.

Akif Mustafa Koçyiğit yani Fuat Avni Başbakanlık Veri Toplama Merkezi'nin İstihbarat Şefi olarak görev yapıyordu. İstanbul emniyeti dün gece Başbakanlık Ek Binası'na Fuat Avni operasyonu düzenledi.

İstanbul emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon ile Fuat Avni olarak bilinen organizasyon ve başındaki isim yakalandı. Operasyon 22 Temmuz 2016 gece saat 03.00'da yapıldı. Akif Mustafa Koçyiğit'le beraber Fuat Avni hesabı üzerinden bilgi sızdıran 9 kişi daha gözaltına alındı.

Mustafa Koçyiğit'in özgeçmişine ilişkin ise neredeyse hiç bilgi yok. Arama motoru Google'da Akif Mustafa Koçyiğit hakkında yalnızca Linkedin hesabındaki profili bulunuyor.

FUAT AVNİ OLARAK BİLİNEN MUSTAFA KOÇYİĞİT SUÇU NE?

Fuat Avni hesabına yöneten 10 kişi, 22 Temmuz 2016 akşamı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Başbakanlık ek binasında yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan 9'unun bilgisayar sistemleri üzerine çalışan mühendis olduğu ortaya çıktı. AA'nın geçtiği haberde, 'Başbakanlık bünyesinde, daha önce pasife alınan "Başbakanlık Uzmanı" Akif Mustafa Koçyiğit'in bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Gazeteci Nevzat Çiçek "Yakalanan Fuat Avni değil Fuat Avni'ye bilgi sızdıranlar" ifadesini kullandı.

Haberin ardından Fuat Avni'nin hesabından uzun süre tweet atılmadı. 20 Twmmuz 2016', 22.46'da "Bu hikayenin sonu asla unutulmayacak" yazdıktan sonra 16 saat boyunca sessiz kaldı. Ardından sonraki gün 14.51'de ise "Yine mi yakaladınız beni (!) Görevimin başındayım" ifadesini kullandı.

Bu arada Mustafa Koçyiğit adına ağabeyi tarafından Twitter'da açıldığı iddia edilen bir hesaptan bir dizi tweet atıldı.

"Mustafa'nın abisiyim. Bu gözaltı kararı kesinkes saçmalıktır. O, defaaten Fuat Avni'nin kimler olduğunu bildirmiştir. Kurbanyaptınız siz! Gözaltına alınacağını bilmesine rağmen görevini bırakmadı, kaçmadı. Zira kardeşim, FETÖ denen terör örgütünden çok çekti.siz kurban yaptınız" diyen bu kişi tehdit dolu ifadeler de kullandı.

Aynı kişi, "Kardeşimin can güvenliğini sağlayın, Fuat Avni ve arkasındaki ekibi hakkında her şeyi anlatayım. Fuat Avni hesabı 8 kişi tarafından yönetiliyor. İsim babası, Emre Uslu'dur" dedi.

Mustafa Koçyiği'tin ağabeyi tarafından yönetildiği iddia edilen hesaptan daha sonra atılan tweet'lerde, 'Kısa Seyfi' olarak bilinen bir şahsa atıflar yapıldı.