Mustafa Kocyigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kocyigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Kocyigit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Kocyigit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Kocyigit 9 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Kocyigit Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Mustafa Kocyigit, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mustafa Kocyigit'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Kocyigit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Kocyigit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Kocyigit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Kocyigit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2014 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

Mustafa Kocyigit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Kocyigit şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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