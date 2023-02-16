Mustafa Koroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Koroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Koroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Koroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Koroglu 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Köroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Koroglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Koroglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Koroglu'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Koroglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafakoroglu8/

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Mustafa Koroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Koroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Koroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Koroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

1 Şubat 2022 yılında Trabzonspor U19

3 Şubat 2022 yılında Çarşambaspor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

22 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Mustafa Koroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Koroglu şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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