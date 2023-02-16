Mustafa Kourouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kourouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Kourouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Kourouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Kourouma 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Kourouma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Mustafa Kourouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Kourouma'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Kourouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Kourouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Kourouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Kourouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

Mustafa Kourouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Kourouma şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Bayer 04 Leverkusen (-2018), Borussia Dortmund (2018-2020), Rot-Weiss Essen (2020-2022)

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