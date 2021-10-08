Mustafa Kurt cinayetinde flaş gelişme! Ekipler devreye girdi

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Anlı'nın sunduğu programda Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay daha yaşandı. Dürdana Kurt ismindeki kadın eşinin 3 yıl önce öldürüldüğünü bildirip, katilin bulunması için programa başvuru yaptı. Tüm detaylarıyla masaya yatırılan olayda, Dürdane Kurt'un eşi Mustafa Kurt'un cinayetinde failin kim olduğu araştırılmaya devam ederken 8 Ekim 2021 tarihinde canlı yayında flaş gelişme yaşandı.

KOCASININ KATİLİNİ ARIYOR

Müge Anlı'da tüm detayları ele alınan Mustafa Kut cinayeti gündeme bomba gibi düştü. 50 yaşındaki Mustafa Kurt 3 yıl önce Balıkesir'de ölü bulundu. Eşi Dürdane Kurt ise kocasının katilini bulmak için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek için evden çıktı. Uzun süre haber alınamayan adamın cesedi bir süre sonra bulundu. Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen adamın sır ölümü bir türlü çözüme kavuşamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dürdane Kurt şüphelendiği ismi açıklayınca olayın seyri değişti. Dürdane Kurt, köyden bir saplantılı aşığı olduğunu, sürekli Ramazan Şahin isimli belalısından mektuplar aldığını bildirdi. Adamın takıntısı yüzünden ise eşinin hayatına son verebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Suç iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Ramazan Şahin, Kurt'un tüm iddialarını reddederek, olayın tam tersinin yaşandığını, asıl takıntılı aşığın Dürdane Kurt olduğunu söylemesiyle stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"BENİM KOCA İNEĞİM"

Stüdyoda gerilimin artmasıyla Ramazan Şahin'in, Dürdane Kurt'a yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Şahin'in Kurt için kaleme aldığı mektupta "Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum" ifadeleri herkesi hayrete düşürdü. Sır cinayete dair konular ele alınmaya devam ederken, yepyeni bir flaş gelişme yaşandı. ​​​​​​​

EKİPLER DEVREYE GİRDİ!

Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti.