Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray’ın golünü atan Mustafa Abdalla Muhammed sevincini takım arkadaşı Arda Turan (66) ile paylaştı. Peki ;Mustafa Muhammed kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

MUSTAFA MUHAMED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mostafa Mohamed 28 Kasım 1997'de doğdu. Mısır ekibi bir dönem Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 100 maçta 32 gol attı. Daha önce ülkesi dışında forma giymeyen Mohamed aynı zamanda Mısır A Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 1.85 boyundaki santrfor, Zamalek ile 1 lig şampiyonluğu, 1 lig kupası ve 1 kez de CAF Süper Kupası'nı kazandı.

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

Sırasıyla El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımlarında forma giyme şansı buldu.

Tam adı Mustafa Muhammed Ahmed Abdullah olan ve santrafor mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcu şu anda Zamalek'ten kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

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